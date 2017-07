Yahaira se asa por ‘Foquita’

Tras los rumores de haber retomado comunicación con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia se mostró incómoda cuando en el programa ‘En boca de todos’ le preguntaron por su ex amor. La cantante, se sometió al ‘Juego de la verdad’ y cuando Ricardo Rondón le preguntó : “¿Qué fue lo último que conversaste con Jefferson Farfán? la salsera hizo un gesto de pocos amigos.

“Ya, este juego me gusta y lo respeto mucho pero no voy hablar más del tema y menos de él. Háganme otras preguntas, no sobre él”, contentó la popular ‘reina del totó’.