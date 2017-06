Yahaira sobre Son Tentación: “No pintan nada”

Luego de enterarse que sus excompañeras de ‘Son Tentación’ comentaron que era impuntual, Yahaiara Plasencia salió al frente a defenderse de los ataques de las salseras. “¿Qué les puedo decir? Ellas no pintan en mí para nada, que sigan con sus cosas y que me dejen con las mías. Gracias por sus consejos pero no los necesito. No me interesa responderles nada”, refirió Yahaira.

Asimismo las chicas de la orquesta salsera dijeron que Yahaira era una copia en referencia a la grabación del cóver ‘Huele a peligro’. “No tengo nada que decir, que les vaya súper bien. Es un cóver, todo mundo lo puede grabar”, explicó Yahaira, quien considera que ‘Son Tentación’ “necesita prensa”.