Yanina Bazalar estremece las redes con este emotivo mensaje

A través de su cuenta oficial de Facebook, Yanina Bazalar escribió conmovedor mensaje para todos sus detractores. “Agradecer a la gente que me critica, sé que estoy en un mundo muy difícil, y lo único que hago es demostrar mi talento” fueron algunas de las palabras de la cantante de Orquesta Papillón.

La reacción de los papiloneros no se hizo esperar y le demostraron su apoyo incondicional con estas palabras: “Guapísima , que papá Dios te siga bendiciendo Yani bella” ”

Si quieres seguir escuchando la encantadora voz Yanina Bazalar y los mejores éxitos de Orquesta Papillón