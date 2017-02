Yessenia Villanueva: “Yo no vivo de mi padre”

La hija de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, Yessenia Villanueva, no soportó que, tras un informe presentado por el programa ‘Amor, amor, amor’ –donde denunciaban que su hermano Pablo Villanueva Junior se había quedado con dinero de su padre–,‘Peluchín’ haya dicho que los hijos del cómico viven gracias al humorista.

“No sé cómo se atreve ‘Peluchín’ a hablar mal de mí; yo solo salgo a defender a mi padre de la injusticia de mi hermano. Hace tiempo que me alejé de los escándalos y no me interesa salir en ningún programa. ¿Acaso me pagan algo? Yo tengo pruebas de lo que estoy denunciando. Yo no vivo de mi padre como dice ‘Peluchín’; todos me conocen trabajando, siendo padre y madre para mis hijos, así que haré que se trague sus palabras ‘Peluchín”, escribió Yessenia en su cuenta de Facebook.

