“¡Yo no ofrezco obras a nadie!”

Después de haber sido involucrada junto a otros congresistas en la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, la vicepresidenta Mercedes Aráoz negó estar involucrada en esta red de corrupción, tal como lo afirmó el fiscal Juan Carrasco, en Chiclayo.

“Es un absurdo total, yo no tengo vínculo con ninguna empresa y menos ofrezco obras. No tengo idea de lo que está hablando el alcalde de Chiclayo”, señaló.

Como se sabe, el Ministerio Público de Chiclayo aseguró que un grupo de congresistas pidió favores al detenido alcalde de Chiclayo y presunto cabecilla de “Los Temerarios del Crimen”, David Cornejo, para adjudicar obras a consorcios allegados a ellos.

SI LO VI, NO ME ACUERDO

Si bien señaló que probablemente habló con el burgomaestre de esa ciudad en las reuniones con los alcaldes de todo el país, pero no recuerda su cara.

“Una vez viajamos a Chiclayo e hicimos una visita con un montón de gente recorriendo obras. De allí no recuerdo más. Jamás se me ocurre ofrecer obras porque no conozco a nadie en construcción”, añadió.

APRISTA TIEMBLA

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén indicó que la supuesta concesión de la remodelación de un parque en Chiclayo a un amigo constructor suyo “es un hecho falso”. “Niego que yo lo haya presionado para que le dé obras. Es un hecho absolutamente falso y, yo espero que se haga un debido proceso y que no se fabriquen testigos”, expresó.

‘Techito’ se cura en salud

El legislador Carlos Bruce rechazó cualquier intercambio de favores con el detenido alcalde de Chiclayo. Explicó que en setiembre de 2017, cuando asumió como ministro de Vivienda, se detectó que en Chiclayo la ejecución presupuestal en obras de agua potable y desagüe era muy baja.