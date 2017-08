Yola Polastri chanca a Michelle Soifer

Yola Polastri alzó su voz de pro­testa ante la participación de Micheille Soifer en un evento para niños, organizado por la Municipa­lidad de Lima. “Si ese es el mensaje que quieren dar con el aviso (animadora infantil), no la veo. Yo soy la única animadora real, no hago dos rubros y si me mantengo en esto para recuperar los valores. El res­to es improvisado, echados a la suerte por dinero”, dijo Yola. “Ella (Michelle) está en otro rubro, y lo hace genial”, resaltó que la guerrera está subida de peso por lo que le recomendó ponerse a dieta. Cabe destacar que Polastri cumplió ‘El desafío’ de ‘EGS’.