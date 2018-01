Fiscal ordenará que Yordy pase prueba psicológica

JORGE PÁUCAR

El informe final de la investigación sobre la extraña muerte de Alessandra Chocano se hace esperar. Hasta al caer la tarde del viernes pasado, la familia de la matadorcita no había recibido ninguna información sobre el tema. El fiscal Humberto Ruiz se estaría tomando unos días más para comunicar su decisión. Es probable que disponga en los siguientes días que el futbolista Yordy Reyna pase por una prueba psicológica. Así lo revelaron fuentes de la Segunda Fiscalía Distrital de Miraflores.

QUIEREN SABER SI MIENTE

El perfil psicológico podría aportarle cierta información que requiere el magistrado para contrastar con los resultados de las llamadas telefónicas que se le entregaron el jueves pasado en su despacho.

Este examen también le permitirá al fiscal saber si el deportista dice la verdad u oculta algo. Como se recuerda, Reyna aseguró en todo momento que no conocía a la voleibolista, sin embargo un amigo de la infancia de la muchacha, Joseph Aranda, confirmó que conversó con la joven la trágica madruga del pasado 19 de noviembre.

FacebookTwitterGoogle+ViberWhatsApp

“Ya mira, te voy a contar, Yordy Reyna, me invitó a una reu en su jato, una reu privada”, le escribió Alessandra a través de una conversación por WhatsApp.

ESPECIALISTA LO DESNUDA

Hay una frase que soltó el jugador cuando fue la última vez a declarar a la Dirincri. Tras ser perseguido por un camarógrafo del programa Beto a saber, se negó a declarar, pero cansado del hostigamiento le dijo al hombre de prensa: “Oe, no soy sano”.

Consultamos sobre esta expresión con el psicomotivador, Fernando Perales, experto en Programación Neurolinguística, y nos explicó lo que se escondería detrás de la afirmación del futbolista.

“En meta mensaje quiere decir: soy enfermo. Y si soy enfermo puedo hacer locuras o cosas enfermas. También es una justificación. Si hice (algo) es porque no soy sano. No es mi culpa, es mi condición”, detalló el especialista.

DECISIÓN FINAL

El fiscal va a pedir la prueba en los próximos días porque sabe que si no se hace ahora, ya no podrá ordenarla después, reveló una fuente de la Segunda Fiscalía Distrital de Miraflores. Mientras tanto, el magistrado Humberto Ruiz aún no entrega a las partes el informe de la necropsia complementaria ni su decisión final sobre la investigación. El examen tanatológico revela que la chica perdió la vida de muerte natural. Por eso se estaría evaluando más diligencias para tener las cosas claras y tomar una decisión final en el misterioso caso Yordy.