INSTAGRAM | Yordy se luce con hija de Cubillas

A través de su Instagram, el futbolista Yordy Reyna dejó a más de uno con la boca abierta, pues compartió una foto donde se luce con el cabello totalmente rubio y acompañado de Johana Cubillas, hija de Teófilo ‘Nene’ Cubillas.

En la instantánea el pelotero se muestra feliz con su cambió de look, aunque muchos creen que mejor estaba con su look anterior, pues el color rubio no le va.

Cabe indicar, que luego que Yordy terminó su relación con Valeria Roggero, ahijada de Jefferson Farfán, no se le ha visto posar a lado de una fémina, hasta ahora, que posa con la engreída del ‘Nene’ Cubillas.