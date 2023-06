Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Youna usó sus redes sociales para decirle de todo a su expareja Samahara Lobatón y es que al parecer quiere contar su propia verdad.

Fuertes acusaciones hizo Youna a través de historias en su cuenta oficial de Instagram dejando mal parada a la madre de su hija.

Presunta infidelidad

La expareja de Lobatón dejo en claro que el no sería el malo de la película y tendría sus motivos, razones y pruebas que explicarían su separación.

«Yo siempre fui fiel a mi familia a mi ex pareja por respeto a mi hija siempre consideré darle una familia unida», empezó diciendo.

Y eso no fue todo ya que Youna hizo una fuerte declaración dejando a más de uno con la boca abierta.

«Lastimosamente algunas personas no saben lo que es ser fiel y respetar a su familia», arremetió.

Además, recalcó que siempre ha sido señalado como el malo de la relación e hizo una advertencia.

«Me cansé de ser una persona que calla la cual piensan que tuve la culpa, van a saber la verdad de las cosas y quién soy yo», acotó.

Planea desenmascararla

Por otro lado, dejó en claro que tiene las pruebas suficientes para demostrar lo que dice.

«Hoy decido no callarme más y demostrar el tipo de persona que soy y que se les caiga la máscara a las que lloran penas fingiendo que soy yo el culpable del fin de mi relación», señaló.

Incluso afirmó que lleva callado desde enero y por fin decide sacar todo a la luz.

Y es que al parecer Youna tendría su propia versión del por qué de su ruptura y todo apunta a una infidelidad de parte de Samahara.

Samahara rompe su silencio

Por otro lado, la engreída de Melissa Klug fue cuestionada en sus redes sobre su actual situación sentimental y sobre las felcaraciones de su ex.

«¿Ya no estás con Youna? ¿Por qué dijo que dirá toda la verdad?, dijo una de sus seguidoras.

«El y yo no tenemos una relación amorosa, estoy soltera. No tengo nada que opinar de él, es el papá de mi hija y no haré un circo de mi vida», dijo Lobatón.

Mira también: ¿Quién es la novia de Andrés Vílchez y cuál es su opción sexual?

A pesar de ello, Youna seguía compartiendo mensajes sin una explicación.

«Intenté hace dos días una familia unida para mi hija pero a veces piensan más como mujer que como madre», aseveró el ex yerno de ‘la Klug’.

Es por ello que, nuevamente Samahara publicó un reflexivo mensaje en sus redes.

Mira también: Adolfo Aguilar habla sobre su programa que competirá con ‘El Gran Chef Famosos’: “Hemos estado ‘cocinando’”

«A veces es mejor respirar profundo y no decir nada», recalcó la influencer.

Pues hasta el momento no ha afirmado ni negado las declaraciones de su ex quien la señala de desleal.