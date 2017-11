La cantante mexicana Yuri reveló que fue víctima de tocamientos indebidos cuando era niña y que se salvó de ser violada gracias a su padre. “Una vez yo estaba en el consultorio de mi papá, al fondo siempre estaba un hombre alto que siempre me hablaba y me decía que fuera a donde él estaba. Un día él se me acercó y con su mano me comenzó a rozar aquí (y señaló su parte íntima), yo recordé lo que mis papás me decían y me fui corriendo, le dije a mi papá lo que sucedió y le dio una golpiza al hombre que casi lo mata, se lo tuvieron que quitar de encima”, sostuvo la interprete para Univisión.

Asimismo, dejó en claro que compartió esta amarga experiencia para que los padres tengan cuidado con sus hijos, debido al aumento de abusos de menores.