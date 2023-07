Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El futbolista Carlos Zambrano mostró brindar su total apoyo a Christian Cueva luego de que Alianza Lima lo haya ‘perdonado’ por la falta disciplinaria cometida.

Ya han pasado varios días tras la falta disciplinaria que Christian Cueva realizó, pues estuvo envuelto en una fuerte polémica y hasta salió a pedir disculpas.

Esto se generó luego de darse a conocer que el futbolista había estado faltando a los entrenamientos del club. Además, el pelotero fue captado junto a varias cajas de cerveza en una reunión familiar. Más tarde también lo captaron en una discoteca, donde se le veía en un aparente estado de ebriedad.

Tras la lluvia de críticas que el futbolista recibió, su compañero no dudó en respaldarlo y le mostró su apoyo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

El defensa de Alianza Lima brindó una entrevista al programa Mande Quién Mande’. Allí reveló que considera a Christian Cueva como su hermano y estará para apoyarlo pese a los errores que cometa.

“Todos los días nos vemos, es mi hermano, estoy para apoyarlo, a los amigos se le apoya, a los hermanos se le apoya, no se les da la espalda. Él entiende el malestar (de los hinchas) Soy el menos indicado para opinar sobre el tema. Pase lo que pase, si se equivoca, yo voy a estar allí para estirarle la mano”, expresó el futbolista.

Mira también: Andrea San Martín y su hermana son estafadas con 35 mil soles: “No se van a escapar”

Además, Zambrano recordó los errores que él también ha cometido, por lo cual mostró su empatía por su compañero de Alianza Lima.

“Uno a veces comete un error, automáticamente te bajoneas un poco. Me ha pasado a mi, he tenido mil errores y no me siento orgulloso de eso. Así se equivoque mil veces más, yo voy a estar allí para él”, señaló.

El futbolista también consideró que su compañero debería continuar en el club de futbol pese a sus errores.

“Lo quiero tener en el equipo y cualquier equipo lo quisiera tener en sus filas. Estoy para apoyarlo, en las buenas y en las malas”, manifestó.

María Pía confía en Christian Cueva

La conductora de ’Mande Quién Mande’ indicó que Cueva puede superar las indisciplinas, pero debe de sentar cabeza y aceptar los errores cometidos. Ella dejó ver que confía en el talento del deportista como lo ha demostrado en la selección, pero resaltó que sus faltas no tendrán respaldo.

Mira también: «Ya van 4 años», Ricardo Morán reclama no poder inscribir a sus hijos como peruanos

“Esperemos que Cueva realmente siente cabeza, que se dé cuenta de sus errores. Lo queremos ver en la selección, o queremos sentir como lo hemos sentido siempre. Siempre vamos a estar contigo Cueva, pero en las cosas malas no te vamos a respaldar y en lo que te baja el nivel. No te vamos a dar la razón”, expresó.