Francesca Zignago: “No necesito cirugías”

Por: Verónica Rondón

Foto: Carlos Guerrero

A sus cortos 24 años, la bella y dulce Francesca Zignago, más conocida como ‘La peque’ de ‘Esto es guerra’, nos cuenta, que para ella la belleza natural es mucho mejor. La joven que interpreta a ‘Jimena’ en ‘Cumbia pop’, dice que no le gusta que la llamen ‘Chica reality’, pues ella tiene dos carreras, la actuación y la arquitectura de interiores.

-En ‘Cumbia pop’ haces un personaje de ‘pituquita’ ¿Francesca se considera pituca?

Mi personaje se llama ‘Jimena’ ella es del grupo de ‘Los Kings de la Molina’ pero yo no soy así, de hecho con el público siempre he sido humilde, este personaje es diferente a mí porque tiene problemas con el racismo.

-¿Te molesta que te encasillen como ‘Chica reality’?

A mí nunca me gustó que me digan ‘Chica reality’, por eso me alejé un tiempo de ‘Esto es guerra’ para poder seguir mi carrera de arquitectura de interiores, y por otro lado llevaba talleres de actuación y pude grabar una novela, después grabé ‘Cumbia pop’ y regresé a EEG.

-Las artistas juveniles están con la moda de la cirugía. ¿Tú te has hecho algún ‘arreglito’ en el cuerpo?

En realidad no me he sometido a ninguna cirugía, y creo que yo no lo necesito porque siento que soy tan flaquita y si me pongo bubis no me va a quedar.

-Pero Flavia Laos es casi de tu contextura y aumentó el busto y perfiló la nariz…

Bueno creo que eso te pasa factura cuando ya tienes una edad y se te puede caer todo, y es ahí tienes que volver a arreglarte. Yo creo que no hay nada más bonito como la belleza natural de una mujer, y eso hay que saber apreciarlo y no tener complejos.