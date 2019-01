Zoraida Avalos es Fiscal de la Nación

La fiscal suprema Zoraida Avalos asumió ayer en forma interina la conducción del Ministerio Público, en reemplazo del saliente fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuya renuncia, anunciada desde la noche del lunes, fue aceptada por la Junta de Fiscales Supremos. Por antigüedad, el fiscal supremo Pablo Sánchez –también ex fiscal de la Nación- era el llamado a reemplazar a Chávarry, pero declinó en favor de Zoraida Ávalos, quien le sigue en antigüedad con 37 años de carrera en el Ministerio Público, donde empezó como asistenta de un despacho fiscal. Avalos seguirá en funciones por los siguientes tres años, todo el periodo correspondiente a la gestión que debió cumplir Chávarry. El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas explicó que la elección se decidió “por antigüedad” y Avalos asumirá “el cargo de forma definitiva”. En la Junta sólo se abordó la renuncia de Chávarry y el nombramiento de su reemplazante. No se tocó el pedido de declarar en emergencia al Ministerio Público, solicitado al Congreso por el presidente Vizcarra, iniciativa que la mayoría de fiscales rechazan por violatoria de su autonomía. Zoraida Ávalos fue la única fiscal suprema que votó en contra de Chávarry como fiscal de la Nación y no asistió a su ceremonia de juramentación, en julio pasado, tras la difusión de un audio con el suspendido juez César Hinostroza.

RENUNCIA ANUNCIADA

La salida de Chávarry era exigida desde julio por el presidente Vizcarra y sectores políticos, con excepción del Apra y el fujimorismo en el Congreso, que le permitió seguir en el cargo hasta que destituyó del caso Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Pérez, la noche del 31 de diciembre pasado. La reacción masiva contra esta medida arrinconó a Chávarry, más aún cuando Vizcarra anunció que presentaría un proyecto de ley para declarar en emergencia al MP y nombrar una Junta de Fiscales transitoria, la que a su vez nombraría a un nuevo fiscal de la Nación. Chávarry dijo que renunciaba “en aras de la autonomía del Ministerio Público, a fin de evitar que otros entes autónomos sean también vulnerados y que no se busquen pretextos para cuestionar a los congresistas y terminar cerrando dicho Poder del Estado, e impedir que se cristalice la amenaza de intervenir y reorganizar el Ministerio Público”.

Chalaca, sanmarquina y trabajadora

Avalos nació en el Callao Ávalos y se graduó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría de Derecho Constitucional y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villareal. “Es una magistrada de primera línea, seria y honesta. Ella nos podría dar las garantías del caso para que asuma la jefatura de control interno del Ministerio Público”, indicó en julio del año pasado Chávarry sobre ella. A diferencia de otros fiscales supremos como Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez, la magistrada no ha sido involucrada de manera directa o indirecta en ningún CNM-audio. Inició su historial laboral en la selva, cuando fue nombrada fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, Loreto. Al año siguiente, fue designada fiscal penal de Lima. Ha pasado por fiscalías civiles y especialidades en lo contencioso administrativo. Fue cuestionada en el 2014, cuando votó por Carlos Ramos Heredia para que sea el nuevo fiscal de la Nación.