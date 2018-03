¿El ‘Zorro Zupe’ estará arrepentido?

Veintiséis días le sirvieron de lección a Ricardo Zuñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’ para cerrar la boca en temas faranduleros. Y es que, después de su estadía en el penal Ancón II en el que pagó prisión preventiva por el caso de difamación agravada contra Carlos Zambrano, el amigo de Tilsa Lozano paró la mano.

Su mejor amiga, Tilsa Lozano, comentó que la experiencia le ha servido de mucho al ‘Zorro’. “Definitivamente está arrepentido, ha hecho un mea culpa sobre sus excesos. Ahora valora mucho más las cosas”, añadió.

Agregó que la condena fue injusta y que siempre contará con su apoyo. “Por hablar de alguien estuvo encerrado con violadores, sicarios. No me parece justo. Me imagino todo lo que ha pasado adentro, es terrible”, acotó.

Asimismo, en una entrevista que sostuvo con Beto Ortiz, el condenado, mencionó que Edu Saettone le dio su apoyo y conversó con él.“Solo sabía que estaba en el pabellón A. Cuando estuvimos juntos, él me regaló un libro de pensamientos positivos y me dio un abrazo en el momento en que no había visto a mi papá, a mis amigos, a mi hermana”, explicó.

