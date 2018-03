‘Zorro’ Zupe responde a detractores

A casi dos semanas de haber salido del penal Ancón II, por el delito de difamación hacia el futbolista Carlos Zambrano, Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, regresó al programa ‘Amor de verano’ y no dudó en responderle a Micheille Soifer, Jean Paul Santa María y Milett Figueroa , quienes festejaron su internamiento en el centro penitenciario.

“Yo no recuerdo haber roto una carta notarial de Micheille Soifer, si ella quiere enviar (una carta notarial) que proceda porque yo también procederé, a ver si le borra un poco la sonrisa de la cara. Veo que Milett ha estado likeando comentarios negativos hacia mí, imagino que tendrá motivo para hacerlo, pero la tía Martha (Mamá de Milett) siempre se ha portado bien conmigo y de Jean Paul Santa María no tengo que decir nada. El fin de semana estuve con Angie Jibaja y creo que él tiene problemas con ella por el tema de la pensión de sus hijos, no le deseo la cárcel, a pesar de que al lado de mi pabellón estaba un pabellón repleto de hombres que no pasan manutención a sus hijos”, mencionó el polémico personaje.

Se aleja de los espectáculos

De otro lado, el ‘Zorro’ contó cuál será su destino en la televisión. “No estoy buscando hacer espectáculos, es por eso que hoy he venido para agradecer a la producción. Me encantó trabajar con ustedes. La pasé increíble […] voy a dar un paso al costado y evaluar las propuestas de televisión que me han llegado y que están alejadas del espectáculo “, dijo el Zorro Zupe y señaló que posiblemente se vaya de viaje por un tiempo.