‘Zorro Zupe’ le dice todo esto a Micheille Soifer

No olvida. Ricardo Zuñiga, más conocido como ‘Zorro Zupe’ no le perdona nada a Micheille Soifer. Esta vez, no sé contuvo nada y se atrevió a enviarle este contundente mensaje.

Pese a su anunciado retiro de la farándula, no se calló y le dijo a la popular ‘Solcito’ que si lo demandan él también tomará cartas en el asunto. “Si Micheille Soifer tiene alguna duda o si hubiera querido mandarme preso, bueno, que ella proceda y yo también procederé a ver si se le quita la sonrisa de la cara”, aclaró.

En este programa, ‘Amor de Verano’ el Zorro Zupe se refirió a la mamá de su ‘archienemiga’ Milett Figueroa. “Quiero mandarle un saludo a su mamá, que se comunicó con mi abogado muy preocupada por el tema”, indicó.