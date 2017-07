¡Zorro Zupe le hace fuerte advertencia a Sheyla Rojas!

Esta mañana en el programa ‘Espectáculos’ comentaron sobre el video en donde Mayra Goñi le habría mandado una indirecta a Sheyla Rojas, haciendo referencia otra vez a una ‘gallina vieja’.

Sin embargo, Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’ sorprendió con su comentario. “Yo le voy a mandar un consejo a Sheyla: preocúpate a quien le escribe la persona que tienes al lado que por lo que está diciendo Flavia”, dijo.

Pero ahí no quedó todo, ya que el ‘Zorro’ reveló el encuentro que tuvo con la ex pareja de Pedro Moral, nuevo galán de Sheyla Rojas, “Yo el sábado estuve con Fabiola y me enseñó unos mensajes en los que la leona loca quedaría…”, arremetió.