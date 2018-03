FOTO: Zorro Zupe salió en libertad y esto fue lo dijo

Después de 26 días de encarcelación, Ricardo Zuñiga más conocido como ‘Zorro Zupe’, salió en libertad del penal Ancón II. “Free”, fue lo que colocó en su cuenta oficial de Instagram en la que se le ve feliz junto a Tilsa Lozano.

El popular panelista de “Amor de Verano” quién debía cumplir dos meses prisión preventiva por perder el juicio por difamación agravada contra el futbolista Carlos Zambrano mencionó en un audio para dicho programa que la cárcel no lo iba detener. “Esto no me va parar, voy a salir peor”, mencionó.

Sin embargo, parece ser que la encarcelación a sosegado al conductor, ya que después de algunos mensajes en sus cuentas oficiales decidió dejar Lima para pasar unos días en las playas del sur.

Otro de los mensajes que colocó en su cuenta de Instagram fue dirigido para sus amigos. ” Mi agenda canera. Los de siempre”. En la imagen se ve los nombres de Facundo González, Tilsa Lozano, Nicola Porcella, Ruth Kruger y Jazmín Pinedo, personajes con quienes mantenía comunicación.

💕 Una publicación compartida de Ricardo Zupe (@zorrein) el Mar 11, 2018 at 2:33 PDT

LEE TAMBIÉN