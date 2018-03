‘Zumba’ contento en ‘Combate’

Alejandro Benites, mejor conocido como ‘Zumba’, aseguró que no existe una rivalidad entre los concursantes de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ y que las únicas diferencias que pueden existir es por parte de las producciones. “En ‘Esto es guerra’ tengo muchos amigos que los quiero mucho y no creo que por parte de ellos venga la mala onda, es la producción que debería ser más creativos, no fijándose al costado. ¿Qué consejo les daría? Que ‘Combate’ es una franquicia internacional, que no confundan a la gente”, sostuvo el chico de reality.

De otro lado, ‘Zumba’ comentó estar feliz porque le está yendo muy bien en su empresa de lavado de autos. “En el negocio me va bien, pronto tendrán novedades en provincias”, indicó. (D.B)