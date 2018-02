Zumba rompe su silencio y habla del ex romance con Rosángela Espinoza

Luego que Rosángela Espinoza señalara que su romance con Zumba fue armado, el combatiente salió al frente y aseguró que él no armó nada con la popular ‘Chica selfie’.

“Ella entró a ‘Combate ‘diciendo que yo le gustaba, en ningún momento planeé algo con Rosángela. Lo de nosotros solo fue un beso, no pasó nada más. Su forma de venderse de ella es así, igual la respeto mucho pero es un tema pasado que no me suma”, mencionó el bailarín quien este fin de semana estará en Rioja haciendo bailar a su público con el Scooby Doo Papa.

De otro lado, Zumba espera que lo sucedido con El ‘Zorro Zupe’ marque un precedente para que la gente no sea tan deslenguada. “Nadie puede difamar a nadie, lo que le ha pasado al ‘Zorro’ es muy delicado y espero que pronto salga de este problema”, acotó. (V.R.)