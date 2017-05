Zumba rompió en llanto por culpa de André Castañeda

Este último martes en Combate, el bailarín Zumba rompió en llanto al ver como su amigo André Castañeda era eliminado del reality. A pesar que el bailarín insistió a la producción, la repuesta fue un rotundo “no”.

Lamentablemente, André Castañeda estaba en sentencia y luchó para no ser eliminado pero al quedar al último con Israel Deyfrus y obtener pocos voto, tuvo que retirarse del programa. Esto ocasionó que Zumba rompiera en llanto en vivo.

“Lo que pasa es que cuando producción me mandó a Brasil a traer un combatiente de verdad creo que no se equivocó y fue André Castañeda. Yo me siento orgulloso de haber estado aquí y ser parte del programa […] Hemos compartido tantas cosas y cuesta creer que no va a regresar”, indicó.