«12 médicos por 100 mil habitantes» El Colegio Médico del Perú alertó sobre la grave situación de nuestro sistema de salud

Tras la muerte del congresista Hernando Guerra García, fue evidente el deplorable estado de nuestro sistema de salud en el Perú. Ante ello, el Colegio Médico del Perú informó sobre las preocupantes cifras que afectan a miles de peruanos, pues reveló que habrían de 12 a 14 médicos por 100 mil habitantes. Recordemos que recientemente, el fallecimiento del congresista dejó en evidencia que no tenemos atención médica oportuna en el interior del Perú. Conoce más detalles sobre esta alarmante situación en la siguiente nota.

Colegio Médico del Perú informa sobre la situación en el sector de salud

Durante una entrevista para Exitosa, el Colegio Médico del Perú alarmó que existen entre 12 a 14 médicos por cada 100 mil habitantes. Ante ello, el directivo de esta institución, Wilder Díaz, mostró su preocupación por este escenario que perjudica a miles de peruanos. Debido a esto, señaló que los médicos en el Perú enfrentan condiciones de trabajo inadecuadas y sueldos bajos.

“En el Perú estamos entre 12 a 14 médicos por 100 mil habitantes, una cifra que está muy lejos de realidad. El sistema de Salud, organizado como tal, no funciona, no ha funcionado y me temo que no funcionara, si el Gobierno no pone en orden el sistema”, declaró el directivo de la institución.

Muerte de Hernando Guerra refleja la situación de nuestro sistema de salud

El pasado 29 de setiembre, falleció el congresista Hernando Guerra García en Arequipa. Sin embargo, es una clara señal de la deplorable que se encuentran los servicios de salud en nuestro país. Según lo reportado en la localidad, el parlamentario llegó con vida a la posta médica de Punta de Bombón, Islay, Arequipa, luego de sufrir una descompensación. Pero, en dicho lugar no contaban con personal médico. Por ello, Hernando Guerra García no pudo ser atendido, lo cual terminó en su fallecimiento. Ante ello, el Colegio de Médicos del Perú alertó sobre esta preocupante situación.

Luego de este hecho, trasladaron a Hernando Guerra García al hospital de EsSalud Manuel Torres Muñoz. Dicho establecimiento se encuentra a una hora de distancia. Sin embargo, el parlamentario llegó sin vida al lugar. Ante ello, es clara la deficiente situación que tiene el sector salud en nuestro país.

“Muchos centros con precariedad, la infraestructura está bastante deteriorada, falta un montón de equipamiento, pero —sobre todo— es el tema del personal. A nivel de toda la región tenemos prácticamente un déficit de 1.500 trabajadores, la mayoría de los cuales son médicos”, señaló Walter Oporto, gerente regional de Salud en Arequipa ante la tardía atención médica.