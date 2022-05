«13 años de matrimonio, jamás lo odiaré», dijo Dalia Durán sobre John Kelvin

Compartir Facebook

La cubana Dalia Durán realizó una rueda de preguntas en su cuenta oficial de Instagram donde usuarios no dudaron en preguntarle sobre su ex pareja John Kelvin.

Como se sabe, el cantante se encuentra cumpliendo su condena en el penal de San Juan de Lurigancho tras haber sido denunciado por la madre de sus hijos por agresión física y psicológica.

Han pasado 9 meses desde que el cumbiambero piso la cárcel y la cubana ha demostrado compasión por el padre de sus hijos pues a pesar de todo lo sufrido recalca que ha sido un buen padre.

¿Regresarías con John Kelvin?, fue la pregunta de uno de sus seguidores.

A lo que la modelo de inmediato respondió con un rotundo ‘jamás’ pues a pesar de reconocer que es un buen padre en su momento John le hizo mucho daño y no la respeto como se lo merecía.

«Dios lo cuide siempre porque es el padre de mis hijos y 13 años de matrimonio, jamás lo odiaré», fueron las palabras de la cubana.

Es así que Dalia afirmó que se encuentra dispuesta a abrir su corazón a quien realmente se lo merezca pero por ahora está enfocada en sus hijos y en su trabajo.

Dalia Durán hace revelación sobre ofertas de trabajo: “Tengo seis trabajos”

La cubana se pronunció con un medio local sobre la ola de críticas que ha recibido por supuestamente rechazar un trabajo, y explicó la situación.

Dalia Durán está mejorando poco a poco su situación laboral por la cantidad de ofertas de trabajo que ha recibido. Y se tomó el tiempo de hablar con un medio local para explicar que ella no ha rechazado ningún trabajo que le han ofrecido.

“Nunca lo rechacé, eso fue conversado. Soy libre de aceptar lo que se adecúe a mi rutina porque no puedo descuidar a mis bebés. No me fastidia ningún calificativo, es parte de estar en el medio, por eso siempre es bueno hacer una pausa. Lo mío es dedicarme a mi hogar y trabajar”