16 miembros de una familia fallecen tras contagiarse en velorio

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un hombre identificado como José Martín Chávez Enríquez perdió a 16 familiares después de que se contagiaran por covid.

Según detalló José al medio Milenio, la familia había asistido al funeral de un tío el año pasado en un domicilio en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y días después la familia empezó a sentir los malestares.

También puedes ver: ¡Renovada! Brunella Horna sorprende con radical cambio de look

“El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón”, comentó José.

Después de la muerte de su madre, Chávez aún está cuidando a su padre, quien se encuentra en cama.

También te puede interesar: “La vacuna es la marca del diablo”, Cardenal causa polémica en redes sociales

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para salir adelante, he gastado como 80 mil pesos, mis demás familiares llevan gastando como 200 mil pesos”, comentó.

MIRA TAMBIÉN: Mujer descubre infidelidad y en venganza tira escarcha en todos los muebles