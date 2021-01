2021: Año de la prosperidad, infieles y sismos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Los brujitos Soralla De Los Angeles, Juan De Dios y Roberto Granda llegaron a ‘La hora Esotérica’ con Jack Miranda en radio Exitosa y dieron sus predicciones para este nuevo año que muchos han esperado con esperanza para que la crisis por la pandemia del COVID-19 se supere y así reactivar la economía en el país.

Este 2021 también es decisivo para el Perú pues en abril se realizarán las elecciones presidenciales y hay mucha expectativa por quién será nuestro nuevo mandatario.

También puedes ver: Gisela Valcárcel revela que tiene lesión en los tendones

PROSPERIDAD, INFIELES Y TERREMOTOS

Para los videntes este será el Año del Buey por lo que se vienen grandes cambios y prosperidad.

“El año de la rata fue malo, ahora viene el Año del Buey que será un año de grandes cambios para el Perú y el mundo, sobre todo tenemos que cambiar nuestra energía. Este ya no será el año de la enfermedad pero sí de los problemas climatológicos, sísmicos, terremotos, huaycos y lluvias, será un año inquieto. Hay que ahorrar el agua porque tendremos escasez”, aseveró Roberto Granda.

“El Buey es un animal que puede ser tranquilo pero con una gran fortaleza para defenderse en momentos de peligro, es un año de mucho trabajo, prosperidad y hay que sacarle provecho. Este también será un año de las parejas y los infieles por los cachitos del buey”, agregó Roberto.

AÑO DEL EQUILIBRO

Para la vidente angeóloga y sanadora, Soralla De Los Ángeles, lo primordial es dejar atrás las tristezas y resentimientos para empezar este 2021 renovados. Dice que a mitad de año encontraremos el equilibrio y podría llegar la vacuna al Perú.

“Es un año movido aún y en junio encontraremos el equilibrio a nivel energético pero hay que seguir cuidándonos por la pandemia, pronto se solucionarán las cosas. El buey viene con mucha fortuna para todos los que se han esforzado. Es un proceso en cámara lenta, viene la transformación, hay que esperar, ir al ritmo de este hermoso animal”, comentó Soralla.

DEJAR ATRÁS EL DOLOR

“Hay que dejar atrás los malos sueños, cuando realizo mis sesiones siempre llevo mi espada de acero, que me sirve para neutralizar las malas energías de las personas. Creo que la buena suerte la hacemos nosotros mismos, debemos de cambiar la mentalidad y realizarnos nuestro baño de florecimiento y rituales.

Este año queremos dejar atrás todo lo que hemos fallado, no debemos seguir cargando dolor, yo simbolizo a la gente que prenda una velita color negro para dejar lo malo”, comentó Juan de Dios.

NI KEIKO NI VERÓNICA

Sobre las próximas elecciones Soralla y Roberto coincidieron que no tendremos presidenta mujer. “Este año para Keiko viene con muchos problemas judiciales. Empieza los primeros meses bien pero luego surgirán los problemas, no la veo como presidente. Ella siempre ha tenido un aura opaca porque ha sido mal asesorada y eso no la favorece. En el mes de julio posiblemente se acerque al juzgado y podría peligrar su libertad”, destacó Soralla.

Roberto dice que el moradito Julio Guzmán podría dar la sorpresa. “Él es un candidato muy fuerte que estaría peleando el sillón presidencial, tiene algunos impedimentos pero lo veo que puede dar grandes sorpresas, hay grandes posibilidades. Para mí, es uno de los fuertes que va a competir con otro hombres por el poder”.

“A Verónica Mendoza no la veo, no va a ser presidente pese a tener más seguidores pero le sale una traición de personas de su propio partido. Saldrán algunos destapes a la luz”, apuntó Soralla.

“SE VA LA PANDEMIA”

“Este año vamos a seguir experimentando las epidemias pero no con la magnitud del coronavirus, se va a escuchar de la pandemia pero más focalizado. En marzo ya no creo que se use las mascarillas, habrá ciertas consecuencias con la pandemia pero no va a ser global. La vacuna tal vez llegue por donación para el primer trimestre y la pandemia poco a poco se ira disipando”, comentó Roberto.

MIRA TAMBIÉN: “Yo quería seguir en la U”, Jesús Barco sin equipo tras viaje con Melissa Klug