¡Derrochan amor! Estrella Torres y su esposo se envían tiernos mensajes por redes sociales

La querida cantante Estrella Torres es una artista en busca de su internacionalización. Hace unos meses, la joven peruana se casó con su mánager Kevin Salas y desde entonces se envían bellos mensajes de amor por redes sociales.

¡Estrella Torres completamente enamorada!

En setiembre de 2023, Estrella Torres contrajo matrimonio con su mánager Kevin Salas. Desde entonces, ambos siguen viviendo como un cuento de hadas derrochando amor por todos lados. Por medio de sus redes sociales, la cantante de cumbia compartió unas fotografías de su post boda y le dedicó un tierno mensaje.

«Si tan solo contara todas las veces que me sacaste una sonrisa y lo feliz que me haces… me haría viejita de tanto contar, cuando alguien me ve y me dicen tus ojitos brillan como nunca, pues tiene un motivo muy importante el cual hace que sea posible, EL AMOR», inicia Estrella Torres.

Además, agrega que cada día que pasa su amor de ellos crece más e incluso en los momentos más difíciles: «Tú y yo sabemos todo lo bueno y lo malo que hemos tenido que afrontar juntos y nunca nos soltamos de la mano y podemos comprobar que hasta en los peores momentos que de humanos de carne y hueso nos suele pasar».

Finalmente, Estrella Torres agradece a Dios por enviar a su compañero que siempre lo apoya. Luego, comenta que el amor que se tienen es inquebrantable ante todo lo malo. «Deseo a todos que aún crean en el amor y nunca se fallen. Que sean muchos años más a tu lado corazón Kevin Salas, te amo mi pingüino», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estrella Torres / Cantante (@estrellajasmintorres)

¡Su esposo le responde con bello mensaje!

Este bello mensaje no fue pasado por alto por su esposo Kevin Salas, quien decidió dedicarle unas bellas palabras a la cantante: «Tu amor, apoyo incondicional y comprensión han sido la luz que ha iluminado los momentos más oscuros y han multiplicado la alegría en los días con mas brillo».

«Mi amor, gracias por ser mi roca, mi confidente y mi inspiración. Agradezco a Dios por cada momento a tu lado«, escribió. Además, el esposo de Estrella Torres espera con ansias su futuro juntos celebrando las alegrías de la vida. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Somos y seremos siempre el mejor equipo del universo, mi esposa, mi pingüina».

Sin duda, esta bella pareja de Estrella Torres y su esposo Kevin Salas se encuentran muy enamorados. Además, se encuentran comprometidos en seguir avanzando en la carrera musical de la artista en busca de su internacionalización.