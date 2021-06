¡26 puñaladas! Mujer fue asesinada en su casa y delante de su hijo

Compartir Facebook

Un suceso que quedará marcado para toda la vida en la familia Rodas Cabanillas. Su pareja la asesinó de 26 puñaladas delante de su menor hijo con quien se llevo consigo después de tan cobarde ataque.

El padre de la madre de familia asesinada Rafael Rodas Cabanillas vio el cuerpo sin vida de su hija el pasado viernes 4 de junio, enrollada en una frazada. Cuando la vio dijo que no sabía que hacer o que decir tenía los labios morados y estaba muy fría.

“Una cosa es lo que yo le digo y otra es que usted vea lo que le hicieron a mi hija para que me entienda. Estamos deshechos«, afirmo don Rafael entre lágrimas.

Se sabe que la mujer tenía problemas con su pareja desde hace años atrás donde fue denunciado por agresión por parte de la madre de este al maltratar a Jackeline Rodas, la víctima.

Quería volver a casa de sus padres

Jackeline de 23 años ya no quería seguir viviendo con su pareja y agresor porque sabía que estaba en riesgo su vida y la de su hijo por los continuos maltratos, por eso había hablado con sus padres para que en los próximos días pueda volver a casa, pero nunca fue posible.

La madre de la víctima mencionó que de un momento a otro cambio de opinión sobre volver a casa.

«No sé cómo la endulzó de nuevo, no entiendo qué le diría. El miércoles me dijo: Mami me voy a mi casa. Regresó el jueves, y cenamos todos en la noche; y me dice: Mamita ya me voy. Me abrazó y me dio un beso y de ahí nunca más la vi”, dijo Estefanía Ramírez madre de Jackeline.

Presunto homicida

Christian Idelfonso Rojas, es el nombre de la pareja de Jackeline, agresor y presunto culpable de la muerte de la joven. Además de haber llevado a cabo el macabro suceso delante de su hijo de más de un año y que ahora se encuentra en manos de la familia de Jackeline.

La familia junto a su abogado Mario Arribas, solicitarán cadena perpetua para Christian por maltrato doméstico y homicidio culposo.

Las autoridades dieron con el paradero del sujeto intervenido de inmediato hasta que se le determine una condena.

