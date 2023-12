¡3, 2, 1, Combate! “Flaco” Granda manda tremendo “misil” contra Mister Peet: ¿qué dijo?

¡Guerra de periodistas! Mister Peet estuvo recientemente en el ojo de la tormenta tras un comentario en su canal de YouTube. Esto desató que hasta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronuncie al respecto y realizó una llamada de atención contra el periodista deportivo. Ante todo esto, el “Flaco” Granda fue consultado y no dudó en mandarle un tremendo mensaje a la recordada voz en off de Combate.

También puedes leer: “Le gustaron mis labios carnosos y chapamos”: Zumba asegura que su romance con Rosangela Espinoza fue real

“Flaco” Granda contra Mister Peet

Mister Peet estuvo en el ojo de la tormenta por comentarios “xenófobos y machistas” realizados en uno de sus programas de “A Presión”. Una ola de críticas y comentarios en contra se dieron e incluso derivó en la salida de Mauri de su programa.

Ante esto, el “Flaco” Granda se pronunció en una entrevista con un medio local. El participante de “El gran chef famosos, la revancha”, indicó que le tiene mucha estima a Mister Peet, pero considera que cometió un exceso.

“Yo creo que en las redes hay una línea muy delgada entre el respeto y la falta de respeto, cada uno sabe cómo se maneja. Yo a Mr. Peet lo quiero mucho, ha pasado por mi canal, lo he entrevistado y si cometió un error es válido que pida disculpas, podemos equivocarnos, somos seres humanos. Ahora, como yo también digo ‘a la hora que tú dices una cosa, tienes que asumir las consecuencias de lo que dices”, señaló el “Flaco” Granda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giancarlo Granda (@ggranda7)

Además, señaló que a diferencia de Mister Peet, cuando él realiza sus transmisiones “en vivo”, filtra los comentarios. Si bien se presta para las bromas, sabe que hay un cierto límite con las faltas de respeto y señala no llegar a este punto.

“En mi caso, cuando hago los ‘en vivos’ filtro mucho los comentarios, yo no transo con las faltas de respeto. Yo no me voy a sentar para que me insulten solo porque me yapeó 5 soles”, acotó el “Flaco” Granda.

También puedes leer: “Me da mucho miedo”: Armando Machuca revela que deberá someterse a delicada operación al corazón

¿Qué pasó con Peter Arévalo?

En la previa del Perú vs Venezuela, los comentarios respecto al partido llegaban al programa “A Presión”. Sin embargo, como ya es conocido, muchas bromas suelen hacerse en el espacio deportivo y una “duda” en un comentario desató toda la polémica.

“Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”, se pudo leer en un comentario de un seguidor de “A Presión”. Esto desató la risa de todos en el set y, fiel a su estilo, Mister Peet no dudó en responder.

#peru #peruvsvenezuela #futbol #polemica #venezolanas ♬ sonido original – Noticias Medios 24/7 @noticiasmedios247 Critican al programa ‘A presión’ de Mr. Peet por comentarios sexistas y xenófobos a raíz del Perú vs Venezuela Este martes 21 de noviembre, la selección peruana recibirá a su similar de Venezuela a las 21:00 horas locales en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho partido viene generando gran expectativa respecto al accionar de la gran cantidad de venezolanos que residen ecn el país. En este contexto, en ‘A Presión’ se produjeron descalificadores comentarios respecto a las mujeres venezolanas, los cuales colocaron al programa en el ojo de la tormenta y generaron múltiples críticas. Todo comenzó cuando se reprodujo la pregunta de uno de sus seguidores que hacía referencia a las mujeres de dicha nacionalidad que ejercen la prostitución en Perú: “Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”. Dicho comentario fue tomado con humor por los participantes del programa. Carlos ‘El Negro’ Galván, quien fue el encargado de leerlo, lo calificó como “pregunta importante”. Posteriormente, y tras escucharlo, el conductor Peter Arévalo y otros panelistas como Bruno Cavassa, Gonzalo Núñez, Marko Ciurlizza y Gustavo Roverano comenzaron a reírse y realizar diversas bromas al respecto. Este fragmento de la transmisión fue viralizada en redes sociales por el periodista venezolano de ESPN Richard Méndez, quien en primer lugar solo vio la captura del comentario y dirigió sus críticas contra la producción: “Que vergonzoso que en un programa la producción permita publicar comentarios como el que hizo un usuario. Vergüenza porque irrespeta el gentilicio de otros, vergüenza por lo misógino y terrible porque hasta perjudica a sus patrocinantes y periodistas en la imagen”, publicó en su cuenta de X. 📝 Infobae #comentaristas

“¿Cómo va a subir? Qué va a ser, se ha mantenido en los últimos tres años y tienen el mismo precio. Se mantiene. Hace tres años que está 50 lucas y seguirá con 50 lucas. En Risso un ferro y medio, y ya está. En Zepita están a 50 lucas”, afirmó Mister Peet.