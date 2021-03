31% de peruanos no sabe por quién votar

Compartir Facebook

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, ninguno de los candidatos supera el 12% de intención de voto, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que sitúa a Yonhy Lescano (Acción Popular, centroderecha) con un 11,3%, seguido de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú, izquierda), con un 8,9%. Pero además, la opción más respaldada es la de la de los indecisos, ya que un 31% de los encuestados no tiene preferencia por ninguno de los candidatos que encabeza la encuesta.

Por detrás estarían George Forsyth (Victoria Nacional, derecha) con un 8,1%, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) también con un 8,1% y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, derecha), con un 7,6%.

LOS OTROS

Les siguen Daniel Urresti (Podemos Perú, derecha) con un 4,8%; Hernando de Soto (Avanza País, conservador), con un 4.2%; César Acuña (Alianza para el Progreso, derecha) con un 3,8%; Julio Guzmán (Partido Morado, centro), con 3.1%; Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano, centroizquierda) con un 2,4%; Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda), con un 2,4% y Daniel Salaverry (Somos Perú, derecha), con un 2,2%.

La propia encuestadora ha resaltado que teniendo en cuenta el margen de error, los cinco primeros situados estarían en situación de empate técnico. Asimismo, entre quienes apoyan al candidato de Acción Popular se encuentran mayoritariamente hombres interés dos en política. Cerca de un tercio de ellos pertenece a las regiones del sur del país.

Entre los indecisos se encuentran aquellos que no votarían por nadie (17,6%); los que no saben a quién elegirán (10,3%), aquellos que votarán en blanco o nulo (2,5%) y quienes no asistirán a los comicios (0,2%).

el dato

En cuanto a congresistas, que coinciden con las presidenciales, los partidos de Acción Popular, Somos Perú y el Partido Morado son los favoritos (12,5, 9,5 y 8,4%). Le siguen Frepap y Fuerza Popular.