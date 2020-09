Compartir Facebook

El 44% de los peruanos no iría a votar en las próximas elecciones generales de abril de 2021, según una encuesta desarrollada por IPSOS Perú. Según este estudio, la mayoría de las personas señalaron que tienen temor de contagiarse con coronavirus, por lo que prefieren no sufragar, mientras no existe un método electrónico para hacerlo.

MEDIDAS ANTE EL COVID-19

Los entrevistados también opinaron sobre algunas posibles medidas para evitar el riesgo de contagios de la COVID-19 durante la jornada lectoral. El 84% de los encuestados dijo estar de acuerdo con dar un horario preferencial para el sufragio a personas vulnerables y mayores de 65 años. Un 15% se manifestó en contra.

Sobre la posibilidad de que la votación se realice en locales abiertos como estadios, parques, coliseos o estacionamentos, 83% dijo estar a favor y 16% en contra.

Un 82% dijo estar de acuerdo con que se pague a los miembros de mesa y un 71% se manifestó a favor de que no se cubre multa a los que no acudan a votar.

