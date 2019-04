Alan iba a ser detenido junto a 8 exfuncionarios de su gobierno

La detención preliminar del ex presidente Alan García, frustrada por él mismo al dispararse un balazo en la cabeza, coincidió con acciones similares contra otros ocho investigados por recepcionar millonarios sobornos de la empresa Odebrecht para ganar la licitación de las obras por las líneas 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Las órdenes de detención por diez días, fueron solicitadas por el fiscal José Domingo Pérez, y avaladas por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción.

En forma coordinada, los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron en sus domicilios a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú; a Jorge Menacho, ex secretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y persona de confianza del ex ministro del sector, Enrique Cornejo.

También fue detenido Raúl Torres, ex jefe de Provías Nacional durante el segundo gobierno de García Pérez. Los agentes, con apoyo de fiscales adjuntos anticorrupción, procedieron a allanar los domicilios de los implicados, mientras estos eran enviados a la sede Medicina Legal para los procedimientos previos al encarcelamiento en la Prefectura.