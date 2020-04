¡47 murieron por el coronavirus!

El número de muertos por el coronavirus subió de forma alarmante. El ministerio de Salud informó en la mañana que ocho personas murieron por la temible enfermedad. Al caer la tarde, precisaron que había nueve víctimas más. En total, ya son 47 fallecidos.

También señalaron que son 12 hombres y 5 mujeres, la mayoría entre los 60 y 89 años. Solo hay un joven de 26 años.

Mientras, los infectados se incrementaron en 258 en relación a lo registrado al martes pasado. El presidente Martín Vizcarra confirmó que hasta ayer se tomaron 15 587 muestras por COVID-19. De ellas, 14 264 arrojaron negativo y 1323 dieron positivo.

También precisó que se tienen 198 pacientes hospitalizados, de los cuales 56 están en Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica. Informó también que 447 pacientes ya fueron dados de alta.

NO SALGAN DE CASA

El mandatario dijo que los infectados pudieron haber adquirido la enfermedad cuando salieron a realizar sus compras o al banco, así como tampoco respetaron el aislamiento social obligatorio.

“Esta enfermedad es compleja y de cuidado. Han aumentado 258 casos en el último día. La gran mayoría de esos 258 pacientes con COVID-19 se contagiaron seguro cuando hicieron sus compras por alimentos o fueron al banco, porque quizá salieron sin tener una justificación real, no mantuvieron la distancia mínima”, explicó.

SE CONFIARON

Dijo que “uno no se puede contagiar y ser contagiado sin tener síntomas”. Invocó a las personas a que permanezcan en sus casas.

“Entonces cuando se contagiaron no vieron a una persona con fiebre, no vieron a una persona tosiendo. Se contagiaron con una persona que tenía el virus, pero no tenía los síntomas. Esas 258 personas se confiaron, dijeron ‘a mí no me va a pasar’”, añadió.

Sostuvo que espera contar con 400 camas en cuidados intensivos, porque actualmente solo hay 276.

Kits están asegurados

El ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que se han distribuido en el país un total de 5 mil pruebas moleculares. También informó que hay una donación de 1,500 pruebas. “Hay una donación en proceso de 20 mil, tenemos una compra directa que va a ser entregada durante abril”, detalló. “Se tiene otra de 54 mil pruebas. Todo abril y parte de mayo estamos cubiertos con las pruebas moleculares”, declaró.

EL DATO

El Gobierno creó el Comando de Operaciones Covid-19 que tendrá como objetivo liderar la organización de todos los recursos disponibles que se requieran para combatir el coronavirus en el Perú. Lo lidera la doctora Pilar Mazzetti.