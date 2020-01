¡De terror! Familia fue secuestrada en su propia casa

¡De terror! Madre e hijo denuncian haber permanecido secuestrados en su vivienda por más de 24 horas y acusan a una pareja y supuestos obreros del ataque. Luz Aurora Sifuentes Navarro (72) junto a Erick Guerrero Sifuentes (37), tuvieron que escabullirse para buscar el apoyo de los agentes del Escuadrón Emergencia Callao, quienes finalmente capturaron a dos de ellos.

Desde la noche del domingo

“Tenían la llave de la casa. La mujer y varón entraron amenazantes. Él tenía la pistola y no dejaba de apuntarnos. Le pedí que se calmara, porque mi madre tiene un problema de nervios. Nos tuvieron secuestrados desde la noche del domingo”, cuenta Erick Guerrero. Aún afectada por lo ocurrido, la mujer de la tercera edad afirma haber sido obligada a atender a un grupo de desconocidos que ingresó a su casa para destruirla. “Tenían herramientas, no dejaban de golpear las paredes. Nos decían que debíamos colaborar para que no nos maten. Me obligaron a cocinarles”, cuenta.

Escapan

Los agraviados cuentan haber dormido con el arma en la cabeza y que tras más de 24 horas logran salir a pedir ayuda en un descuido de los invasores. “Nos fuimos con un familiar y luego al Escuadrón de Emergencia del Callao. Los Policías les encontraron el arma de fuego abastecida. Han podido disparar para matarnos”, cuentan. En el inmueble, ubicado en la Mz. E de la tercera etapa de la urbanización Altamar, es intervenido Frank Palomino Sachun (38), a quien se le encuentra la pistola Browning con dos municiones. A pocos metros del inmueble fue ubicada Julia Candiotti (44).

Apropiación ilícita

“El móvil aún es motivo de investigación. Se presume que se trata de una apropiación ilícita de la vivienda con al agravante del secuestro. Los agraviados identifican a la pareja como los responsables del ataque. Por eso el caso pasa a disposición del Depincri Bellavista”, explicó el comandante Richard Morales, jefe del Escuadrón Emergencia Callao.

El dato

La pequeña perrita de la familia también habría sufrido maltratos de los detenidos. Erick y su madre pedirán las medidas de protección necesarias pues temen una venganza.