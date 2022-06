«7 meses de apoyo incondicional mi amor», Melissa festeja aniversario con Anthony

Compartir Facebook

Una parejita de cuentos. Así se dejaron ver Melissa Paredes y Anthony Aranda quienes derrocharon amor en sus redes sociales tras anunciar que cumplían un mes mas de enamorados.

Una parejita que ha dado mucho que hablar desde que protagonizaron ‘rochoso’ ampay que enterró el matrimonio de Melissa con Rodrigo Cuba.

Meli y Anthony se han mostrado juntos por todos lados haciendo oídos sordos a las miles de críticas de las que aún son protagonistas, pues diversos usuarios no ven con buenos ojos ese romance.

Es así que ahora la parejita del momento está celebrando 7 meses de enamorados y lo dejaron ver en sus cuentas oficiales de Instagram donde cada uno se dedicó tiernas palabras de amor.

«Tu apoyo, tus abrazos, tus besos, tus maneras de alegrarme, de traerme comida cuando no podía ni tenía ganas de comer, de sacarme de la cama solo para hacer TikToks y distraerme, tus mil maneras de decirme aquí estoy a tu lado no te soltaré…..ufffff creeme que hoy lo valoro a mil!!! Y aunque quizá pensabas que no veía todo ese esfuerzo que hacías día a día para sacarme una sonrisa. Creemeeee que siiiii!!! Te amo bebe!! Gracias por esos 7 meses de apoyo incondicional mi amor. Te amoooooo», fueron las palabras de la ex conductora de tv.

De inmediato, el más enamorado, Anthony Aranda no hizo esperar mucho tiempo para responderle a la mujer que le ha robado el corazón y le dedicó emotivas palabras.

«Wow que lindo me emocionaste con tus palabras mi amor tienes mi amor completo y día a día veo la gran luchadora que tengo a lado y me siento el hombre más orgulloso Gracias por cada sonrisa por cada suspiro por cada renegada tmb jajaja eres mi compañera ideal te amooooo», finalizó Anthony.

Melissa Paredes jura haber sido buena esposa: “le regalé un carro, imagínense”

Melissa Paredes recalcó que Rodrigo Cuba no fue quien costeaba todos los gastos del hogar. Así, deslizó cuando le preguntaron si prácticamente el futbolista la mantenía.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, dijo la modelo.

En ese mismo instante agregó que incluso le regaló un automóvil: “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.