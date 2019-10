8 cosas inusuales e interesantes en las que puedes apostar en línea

Hoy en día, hay innumerables organizaciones, como casinos y casas de apuestas deportivas, que ofrecen la oportunidad de realizar tus predicciones y disfrutar de pagos increíbles si aciertas. Por ello, la diversidad de apuestas es cada día mayor. Por ejemplo, actualmente hay muchas búsquedas sobre cómo jugar Te Apuesto por internet 2019, ya que se ha vuelto muy popular.

No obstante, ¿sabías que hay cosas algo extrañas en las que puedes apostar? Aunque unas pueden resultar más comunes que otras, hoy te enlistamos solo 8 y te aseguramos que por lo menos una te sorprenderá. ¡Echa un vistazo!

1 – Esports

Bueno, he aquí algo que no es sorpresa para nadie. Estamos en pleno 2019 y los esports ya son un tema recurrente en las apuestas. No obstante, aún no son tan populares como crees, muchas personas conservan cierto recelo para apostar por alguno de ellos.

A pesar de esto, son una apuesta interesante para los curiosos. Los videojuegos multijugador modernos han creado un mundo altamente competitivo en línea, haciéndolos similares a los equipos deportivos regulares. Por dicha razón, ciertas organizaciones formaron equipos de esports que compiten en varios torneos.

Dado que el premio acumulado de algunos de esos torneos supera los cientos de miles e incluso millones de dólares, los deportes electrónicos se han convertido rápidamente en otra actividad popular. Los videojuegos más populares, que ofrecen los mayores premios, siendo los más lucrativos para apostar son Dota 2, League of Legends, CS:GO, StarCraft 2 y Overwatch.

2 – Política y elecciones

Aunque no lo creas, las elecciones presidenciales en varios países del mundo, como Estados Unidos y naciones europeas, son un gran negocio para los sitios de apuestas en línea.

Antes de que las elecciones ocurran, muchas encuestas circulan a través de varios medios, gracias a ello, hay oportunidades en este campo para observadores astutos. Así, pues, es posible apostar por el resultado, o si te sientes más seguro, puedes apostar por el margen de la victoria.

3 – Programas de talento como Factor X o America’s Got Talent

Este puesto cubre todos los programas televisión que sea de talento, los cuales llevan varios años dándole la vuelta al mundo. America’s Got Talent y Factor X sigue siendo la franquicia más grande, aunque The Voice (La Voz) y muchos otros que cubren todo, desde cantar hasta bailar bailes de salón, siguen los pasos de sus predecesores. Puedes apostar en rondas o por los eventuales ganadores.

4 – Premiaciones como El Oscar y Los Emmy

Las grandes ceremonias de premios de películas, televisión y música son un excelente rubro para realizar apuestas. La mayor parte del dinero se destina a los principales premios (mejor actriz/actor). Incluso hay algunos sitios de apuestas que te permiten apostar en premios menores de música y televisión. Incluso puedes apostar por el premio Nobel de la paz.

5 – Ajedrez, Scrabble y otros juegos de mesa

El ajedrez no tiene la publicidad de las generaciones anteriores. Sin embargo, aún puedes apostar en los partidos de campeonato mundial. Otros juegos de mesa también figuran en grandes competiciones, incluido el Scrabble. Todos ellos son motivo de apuesta en algunos sitios web.

6 – Apuestas navideñas

La navidad blanca ha sido un tema popular para apostar durante bastante tiempo, ya que da una probabilidad de 50/50 de ganar; todo lo que hay que hacer es predecir si nevará en Navidad. Lógicamente, este tipo de apuestas son populares en aquellos países donde el invierno está en su apogeo en las fechas decembrina. Además, también puedes intentar adivinar qué canción ocupará el puesto número 1 en Navidad.

7 – El apocalipsis y los extraterrestres

Podrías ganar mucho efectivo si predices la fecha correcta del Apocalipsis. no estamos exactamente seguros de cómo se recogería el premio, ¡pero al menos puedes hacer apuestas! Además, es posible apostar sobre cuándo la humanidad encontrará pruebas de vida extraterrestre. Sin embargo, para que la apuesta cuente, la información debe ser oficial y anunciada públicamente por la NASA.

8 – Todo sobre Kim Jong-Un

Si estás familiarizado con el mundo político, seguramente sabrás que Kim Jong-Un ha sido el líder supremo de Corea del Norte desde 2011 en adelante. Dado que existe mucha tensión entre él y el resto del mundo, las casas de apuestas deportivas decidieron aliviar la tensión y ofrecer a las personas la oportunidad de apostar por casi cualquier cosa relacionada con él.

A la mayoría de las personas les gusta adivinar cuándo y cómo dejará el poder o si desafiará a Donald Trump por una ronda de golf para resolver sus diferencias. Además, puedes especular sobre si Kim Jong-un alguna vez migrará a Estados Unidos o erigirá una estatua de Donald Trump en Corea del Norte.