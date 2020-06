¡80% de casos positivos en Lima Norte son asintomáticos!

Compartir Facebook

El Perú es Lima, Lima es Lima Norte y Lima Norte es el Huaralino. Y, a las 8 de la mañana, un ejército del Equipo de Respuesta Rápida se alista a ir casa por casa para descartar más casos de coronavirus. En el otrora templo de la cumbia, enfermeras y médicos se congregan en el flamante local del Comando COVID-19 para luego dar una dura batalla contra el virus que, en esta parte de la ciudad, se hace aún más invisible: el 80% de los positivos son asintomáticos.

“Es decir, ese porcentaje no ha tenido ningún síntoma o tuvo algo muy leve”, afirma el doctor Claudio Ramírez Atencio, director de Redes Integradas de Salud Lima Norte.

SEÑALES DE ALARMA

A diferencia de los asintomáticos, un 15% de los que se infectaron tuvo fiebre, insuficiencia respiratoria y mucha tos. En tanto, del 3 al 5% la pasó muy mal de salud, añade.

“Los que peor la pasan son los mayores de 60 años”, asegura sobre los pacientes que caen víctimas del coronavirus.

3 DISTRITOS GRAVES

Esa es apenas una parte de la realidad que viven a diario los habitantes de esta zona de la capital. La pujante jurisdicción experimenta un incremento de casos por estos días, en especial en tres distritos: San Martín de Porres, Los Olivos y Comas.

En todo Lima Norte, el total de casos positivos, al 29 de mayo, era de 18,137.

“El aumento es porque la gente no ha cumplido con el distanciamiento social. Se les dijo que no salieran, pero hicieron oídos sordos. Eso ha diseminado la enfermedad”, manifestó el doctor Ramírez.

RONDA EL PELIGRO

Los distritos con más casos son San Martín de Porres (4,926), Comas (3,611), Los Olivos (2,023), Rímac (2,286), Puente Piedra (2,130), Independencia (1,522) y Carabayllo (1,335). Entre los que tienen menos positivos figuran Santa Rosa (51) y Ancón (253).

“En el caso del Rímac hubo un aumento en la cifra por el mercado de Caquetá, que generó más contagios”, precisó.

SHIPIBOS EN RÍMAC

Otro factor que causó que el Rímac registre un alto número de positvos fue el drama que vivió la comunidad shipiba en Cantagallo.

“En esa zona se reportó 700 casos, de un total de mil personas que están en esa zona. Ellos estaban bien, lo que pasa es que trajeron a una gente de Ica y se infectaron. Pero tuvimos que encerrarlos para que el virus no se propague”, señala Ramírez.

A PUNTA DE BALAZOS

Uno de los problemas que enfrenta el Equipo de Respuesta Rápida es que la gente no colabora. Se muestra contraria a realizarse el examen para el descarte del COVID-19.

“No aceptan la prueba rápida. En alguna oportunidad nos han botado a balazos. Hay también mucha estigmatización por la enfermedad, sobre todo en la gente de San Martín de Porres y Los Olivos. Mientras, en Comas, la gente es más bacán”, puntualiza el director de Redes Integradas de Salud Lima Norte.

GENTE PSICOSEADA

El doctor Ramírez dice que mucha gente “se ha psicoseado” con el virus y más de uno ha creído tener la enfermedad, cuando en realidad se trataba solo de una afección respiratoria.

De diez personas testeadas, una o dos dio positivo. Durante toda la pandemia se han sometido a la prueba a 98,571 personas.

“El virus se ha diseminado en el tránsito de las personas. Se han contagiado en los vehículos y las colas. Algunos vienen de otros distritos a trabajar acá”, indicó.

MERCADOS DEL MAL

Los mercados han sido otro punto para que la población se infecte. “Hemos cerrado Conzac, Caquetá y el de Ermitaño, donde el 50% de comerciantes resultó contagiada, además para remediar esta situación se tomaron medidas higiénicas y el distanciamiento social”, detalló.

El mapeo permitió identificar estos focos de contagio.

“También hemos encontrado mercados como el de Unicachi, donde todo está bien espaciado y ordenado. A eso deben apuntar todos para vencer al virus. Es hoy o nunca”, finalizó.

EL DATO

El doctor Ramírez dijo que han comprado medicamentos suficientes para atender a la población. “Si tratamos de forma precoz, estos casos no llegan a ser graves”, sostuvo.

Mil chamos con COVID-19

En Lima Norte viven cerca de 400 mil venezolanos y es una comunidad que ha demandado mayor servicio de salud en lo que va de la pandemia. Entre 870 y 1,000 paisanos de Maduro tienen el COVID-19 en esta parte de la capital, la mayoría se encuentra en San Martín de Porres y Los Olivos. “Hemos ido a edificios y encontramos que en cada departamento hay diez personas. Los dueños de esos inmuebles han protestado y pedido que se vayan”, comentó Ramírez. No hay que alarmarse, dice el doctor, porque no hay víctimas de nacionalidad venezolana. “La mayoría son jóvenes, eso es importante. Pero sí la están pasando mal porque no tienen qué comer y están sufriendo enfermedades respiratorias”, manifestó.

Cuarentena focalizada, ¡ya!

En los tres distritos con el más alto número de contagios necesitan entrar a una cuarentena focalizada para poder controlar más la enfermedad, en vista que en muchas de esas zonas ya se ha roto el aislamiento social obligatorio, aseguró el doctor Claudio Ramírez. Señaló que en San Martín de Porres, Los Olivos y Comas se requiere tomar esta medida de manera urgente. “Acá se tiene que proceder como en Cantagallo. Te cuido Perú les llevó canastas con víveres, cuando se procede de esa forma sí funciona la cuarentena focalizada”, explicó.

POR: JORGE PÁUCAR