«A bajar esta pancita», Sheyla anuncia que retoma los entrenamientos

La popular ‘Shey Shey’ nuevamente está dando que hablar y es que ahora se dejó ver en sus redes sociales anunciando que volverá a entrenar para recuperar su figura de infarto.

Sin embargo, lo que causó asombro es que Sheyla Rojas ya luce un cuerpo espectacular pero al parecer la ‘Barbie’ peruana no está satisfecha y va por más.

A través de su cuenta oficial de Instagram la modelo saludó a todos sus seguidores deseándoles un buen día y hasta mando besitos a todos aquellos que siempre se mantienen pendientes de sus redes sociales.

«Hoy después de mucho tiempo retomo mis entrenamientos para bajar esta pancita», dijo Sheyla en sus redes.

Minutos después se vio las rutinas de la modelo haciendo pesas y sentadillas demostrando que es una mujer con toda la voluntad de ir por más.

Y es que Sheyla despertó críticas al evidenciar más cirugías en su rostro y cuerpo y como dice la modelo no parara hasta que su doctor de cabecera le aconseje no hacerlo.

Un cuerpo de infarto es que tiene Sheyla Rojas quien hace poco llegó al Perú para someterse a un arreglo estético y lucir más regia que nunca, ahora estando en México para recibir fiestas con su Sir Winston Sheyla no deja de sorprender.

Sheyla Rojas tras ‘retocarse’ nuevamente: “Me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”

La modelo Sheyla Rojas se enlazó con ‘América Hoy’ y se refirió a su reciente intervención estética que se realizó en la papada.

“Todavía me cuesta un poco hablar, sigo en recuperación… Se llama bodytight y es una máquina que te tensa la piel, pero yo de loca me operé y al día siguiente agarré el primer avión y me vino de la casa, para Guadalajara… me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”, contó la exconductora de televisión.

En otro momento, Rojas confesó que pensó en ya no realizarse otro ‘arreglito’ debido al dolor que experimento durante las últimas semanas. “Dije ya nunca más me vuelvo hacer nada, pero… de hecho sí estoy contenta, veo resultados en muy pocas semanas”, acotó.