¿A dónde acudir si necesitas un préstamo desde S/ 50 mil pero estás en Infocorp?

Cuando una persona es reportada a centrales de riesgo pierde la posibilidad de acceder a productos como préstamos y créditos en entidades financieras tradicionales. Sin embargo, aún cuando parece imposible obtener financiamiento en esas condiciones, te contamos cómo adquirir un préstamo estando en Infocorp con las fintech.

Hoy en día, solicitar un préstamo es bastante sencillo, el reto es pagarlo de forma responsable y cancelar las cuotas puntualmente ya que en la mayoría de los casos, surgen pequeños imprevistos que impiden que las personas puedan amortizar su deuda en el tiempo previsto y por lo general, cuando esto sucede, muchos dejan de pagar su crédito de forma permanente.

Son pocos los que deciden salir de la lista negra de Infocorp, esto se debe a que no todos tienen el dinero suficiente para liquidar su deuda ya que con el paso del tiempo, esta se hace más grande debido a los intereses acumulados, lo cual hace que sea imposible de pagar. Si este es tu caso, tal vez pienses que ya no tienes posibilidad de acceder a un crédito, sin embargo, gracias a Prestamype, la fintech más grande en el Perú, aún tienes una alternativa: los préstamos con garantía hipotecaria, un producto financiero que puedes adquirir aún si estás reportado en Infocorp.

¿Cómo adquirir un préstamo si estoy reportado en Infocorp?

Desde el año 2017, Prestamype ha crecido rápidamente y gracias a su experiencia, al día de hoy, ha desembolsado más de S/150 millones en financiamiento a personas que necesitaban un préstamo ya sea para impulsar sus negocios, construir su vivienda o consolidar sus deudas incluso si están reportadas en Infocorp a través de sus préstamos con garantía hipotecaria.

¿Cuáles son los beneficios de un préstamo con garantía hipotecaria?

Al adquirir un préstamo con garantía hipotecaria puedes obtener desde S/ 20 mil hasta S/ 1 millón a una tasa anual desde 21% que ya incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Este tipo de préstamo no te cobra comisiones y seguros desgravamen como las entidades bancarias tradicionales. Además, no importa si tienes un historial crediticio negativo, Prestamype no te excluye de estos beneficios y tienes la oportunidad de acceder a este préstamo estando en infocorp pasando una evaluación previa muy sencilla.

¿Qué necesito para adquirir un préstamo con garantía hipotecaria?

El requisito más importante para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria es contar con un inmueble registrado en la SUNARP que se encuentre ubicado en Lima Metropolitana o Callao. Esta propiedad puede ser una vivienda, departamento, terreno, local u oficina y debe estar libre de multas, gravámenes o afectaciones en los registros públicos o la municipalidad.

Si estás reportado en Infocorp pero cuentas con una propiedad que cumple los requisitos, esta es la oportunidad que necesitabas para obtener financiamiento. Con un préstamo de S/ 20 mil a S/ 1 millón puedes invertir, emprender un negocio o liquidar todas tus deudas. Ahora, la decisión es toda tuya. Pre-califica AQUI.