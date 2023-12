¿A Edu Baluarte no le gusta la cumbia? Esto dijo el cantante en sus redes sociales [VIDEO]

El cantante Edu Baluarte ganó gran popularidad en la música peruana, tras ingresar a Corazón Serrano. Actualmente, no se ha confirmado oficialmente la salida del joven artista de la agrupación de cumbia, pero al parecer habría dejado la cumbia para realizar música urbana.

¿No le gusta la cumbia?

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. El joven cantante Edu Baluarte fue muy bien recibido en el grupo a inicios de este año 2023, pero se corre el rumor que ya no formaría parte desde hace más de un mes.

Los seguidores de Edu, siguen sus pasos en cada concierto y en sus redes sociales, por ello notaron su ausencia del grupo y la cumbia. Varios usuarios comentaron que tal vez se alejó de este género porque no le haría gustado.

Por medio de sus redes sociales, Edu Baluarte recibió un comentario que decidió responder de inmediato. «Ya veo que no te gusta el género de la cumbia», dijo un seguidor del cantante y él respondió: «¿Quién dice que no me gusta? Si me gusta, pero creo que mi fuerte es la música urbana. La cumbia es bonita, es hermosa la cumbia».

¿Edu Baluarte se fue de Corazón Serrano?

Edu Baluarte ingresó en enero de este 2023 y algunas veces se ausentaba en algunos conciertos, pero finalmente regresaba. Estos detalles son notados por sus seguidores y ahora último, su salida del grupo ha tomado gran fuerza.

Desde el 04 de noviembre, Corazón Serrano ya no incluye la imagen de Edu Baluarte en sus afiches de próximas presentaciones. Ocasionando nuevamente la pregunta de sus fans, sin tener una respuesta de la agrupación.

El grupo siempre comparte fotografías de sus presentaciones y desde el 08 de octubre, Edu Baluarte ya no aparece en ninguna foto. Sus seguidores consideran que su ausencia por dos meses ya significaría que no forma parte de la agrupación.

Al parecer, el joven cantante habría decidido seguir su camino como solista y en el género urbano. En sus redes sociales, viene compartiendo canciones de su propia autoría y a sus fans le encanta. Aunque, sus seguidores esperan que pueda regresar al grupo de cumbia.