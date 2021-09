“A la nueva novia le molesta que él le seguía dando like a Mafer”, dice Gigi sobre Hugo García

Compartir Facebook

Fuerte y claro habló Gigi Mitre en el programa de Amor y Fuego sobre la actual situación sentimental del chico ‘reality’ Hugo García.

Recientemente los seguidores de Hugo García notaron un curioso detalle en sus redes pues el chico habría dejado de seguir a su ex de un momento a otro despertando rumores de celos de parte de su actual pareja Alexandra.

Este suceso habría llamado mucho la atención a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre del programa de espectáculo sacando sus propias conclusiones sobre la realidad de los hechos.

“Si cuando tienen una nueva relación no se dejaron de seguir, ¿por qué en este tiempo, ya después de todos esos pasos que son las pruebas de fuego para las parejas que terminan, como que estaba siendo civilizado el camino, por qué ahora ya cambió la cosa? ¿A qué se deberá?”, preguntó Rodrigo González

Gigi empezó diciendo que es muy probable que la modelo y pareja de Hugo Alexandra Balarezo haya tenido responsabilidad pues no le habría gustado para nada que su enamorado ande aún pendiente de las publicaciones de Neyra.

“Yo creo que a la nueva novia le molesta que él le seguía dando likes (…) él a pesar de todo le daba likes, yo creo que eso a ella le ha dado celos, según yo. Porque ella (Mafer) no lo está dejando de seguir a Hugo, Hugo la está dejando de seguir a ella”, dijo Mitre.

Fue así como la conductora afirmó que si Hugo tomó la decisión de dejar de seguir a Mafer es muy probable que haya sido a pedido de Balarezo.

“Yo solamente creo que a la actual le ha dado celos, porque si fuese que se han peleado o algo, lo más lógico sería que ella (Mafer) también lo deje de salir a Hugo, y no es así”, señaló.

Además recalcó que si las cosas pasaron así la que queda mal parada es Alexandra pues demostraría que aún no confía en su chico ‘reality’ y piensa que todavía tiene sentimientos encontrados por su ex pareja con quien duró al rededor de 6 años Mafer Neyra.

«Es poco inteligente, porque ahí estás evidenciando debilidad ante la parte que no deberías, porque si yo le voy a pedir a mi actual pareja que deje de seguir a su ex, es porque me siento inseguro”, opinó Rodrigo González.