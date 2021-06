¡A lo Leslie Shaw! Magaly Medina reveló que también fue víctima de estafa

Compartir Facebook

A propósito del caso Leslie Shaw, la ‘urraca’, Magaly Medina, confesó que a ella también la estafaron y fue su asistente personal.

El día de ayer se reveló que Leslie Shaw está demandando a su Community Manager por robo sistemático, pues la estafó con más de 39 mil dólares de ganancia que obtuvo a través de su cuenta de OnlyFans. Magaly Medina al escuchar el caso, recordó que a ella le pasó lo mismo con su asistente personal.

En el último programa de Magaly Tv La Firme, la popular ‘urraca’ contó que ella vivió algo muy parecido a lo de Leslie Shaw. Ella recordó que hace muchos años, una asistente suya a la que le tenía mucho cariño le hizo lo mismo.

“Pero pasan esas cosas. Nosotros no tenemos que ser muy confiados, a mí me pasó personalmente. Hace muchos años mi asistenta de 17 años, me robó sistemáticamente todo, se quedó con mucha documentación privada y particular, que me ha generado muchísimos daños colaterales, económicos y psicológicos”, dijo la ‘urraca’ bastante seria.

La asistente de Magaly desviaba el dinero, que aparentemente era para pagar deudas, a su cuenta personal. Además, la ‘urraca’ afirmó que por confiada, ella le daba los cheques firmados, es decir, no tenía que hacer nada más que ir al banco a cobrarlos.

Se quedó endeuda

La periodista dijo que a causa de esta situación, ella estuvo muy endeudada en aquel tiempo. También afirmó que en el tiempo en el que ocurrió ese problema, no existían las redes sociales como para desacreditar públicamente a la susodicha.

“Me dejó totalmente endeudada, con deudas que supuestamente pagaba porque además yo por la confianza, los años y el cariño, yo le daba los cheques, se los firmaba al portador. En la época en que yo supe esto, no habían redes sociales como tiene hoy Leslie, para denunciar públicamente”, dijo la ‘urraca’.

