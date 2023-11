“A los pescaditos me los como”: Ducelia Echevarría habla sobre sus relaciones amorosas pasadas

¡Lo sabemos todos! Ducelia Echevarría lleva varios meses alejada de Esto es Guerra tras una suspensión por “llegar 3 segundos tarde”, según reveló ella misma. Tras ello, se le abrió la puerta de “Préndete” y ahora se desempeña como conductora del programa de espectáculos. En los últimos meses estuvo envuelta en un triángulo amoroso con Piero Arenas y Raúl Carpena, los “chibolos” de Esto es Guerra y ahora reveló si volvería a salir con alguien menor que ella.

También puedes leer: ¡En su cara! María Pía Copello “le canta sus verdades” a Katia Palma: “No funcionaste en Esto es Guerra”

¿Ducelia Echevarría volvería a estar con un “chibolo”?

En una entrevista para un medio local, Ducelia Echevarría habló de todo un poco y el tema más picante fueron sus relaciones. Recientemente estuvo envuelta en una polémica con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, pero esa no ha sido su única polémica del año.

A inicios de año, Ducelia Echevarría sostuvo un breve romance con Piero Arenas, un nuevo guerrero que llegó al reality este año. Tras semanas saliendo, “cortaron palitos” y luego, la natural de Pozuzo, mantuvo un amorío con el mejor amigo de Piero, Raúl Carpena.

Este triángulo amoroso la ubicó en el “ojo de la tormenta” y recibió duras críticas. Ante esto, parece que Ducelia Echevarría aprendió de su error y ahora le puso la cruz a los “chibolos”, según reveló en la entrevista al medio local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ducelia Echevarría (@duceliaechevarria)

“Tan chico no creo, como me pasó con el de 20, todo el mundo me decía ‘está en otra onda’, pero me engatusaban. Creo que ahora podría ser 4 o 5 años menor, que no haya tanta diferencia”, señaló Ducelia Echevarría.

Además, reveló que debido a su signo zodiacal (Leo), ella busca hombres que puedan ser Piscis por una insólita razón. “A los Piscis los puedo dominar, a los pescaditos me los como, ja, ja. Aunque ellos creen que no, les hago creer que mandan. Con Leo me va superbién, también con los Aries”, agregó la popular “Du”.

También puedes leer: “Hoy fue la última quimioterapia de mi hija”, Carlos Villagrán feliz por su hija por vencer el cáncer

Solo pocos la apoyaron

Tras su abrupta salida de Esto es Guerra, Ducelia Echevarría confesó que pocos de sus compañeros se comunicaron con ella para expresarle su preocupación por su actual situación laboral y/o económica.

“Bueno, con Micheille Soifer siempre hablamos y me dijo ‘me encanta verte en una nueva faceta’, después de ninguno. También recibí mensajes de Korina, Gabriela Herrera, Zumba, con quien trabajo y ha sido mi ejemplo de trabajo y fortaleza”, señaló la “Reina de Pozuzo”.

“Cuando salgo son pocos los que me escriben, como Israel, Rafael, Melissa Loza, Patricio, Luciana”, finalizó.