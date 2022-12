“A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad», dijo el Papa Francisco a argentinos

Compartir Facebook

Cómo bien se sabe la selección argentina se coronó como a la ganadora en este último mundial de Qatar 2022 es por ello que el Papa Francisco no fue ajeno a los resultados de su selección.

El Papa no vio la impactante final entre Francia y Argentina pues como ya es sabido el mismo Papa Francisco en julio de 1990 le hizo una promesa a la virgen del Carmen por la que no iba a ver más televisión, promesa que sigue cumpliendo estrictamente, por lo que el papá es comunicado de lo que acontece en el mundo por medio de sus guardias suizos y demás colaboradores.

Es así que el Papa a través de no entrevista no dudo en opinar acerca del triunfo argentino.

“A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien”, dijo.

Además, resaltó que el deporte debe ser un motivo para la unión entre las personas que comparten una pasión en este caso por el fútbol.

“Que los dos tengan el coraje de darse la mano. Cuando veo el final de un partido en el que no se dan la mano… Nosotros –estoy hablando del año ‘46– íbamos a la cancha todos los domingos también con mamá, papá, todos juntos. Y ahí la palabra más fea que se oía para el árbitro era ‘vendido’, pero después terminaba el partido y se daban la mano. Ese savoir-faire del deporte, no? El deporte te hace más noble, te hace noble también hecho con una pelota de trapo”, agregó.