Tras ser captada en saliditas con el futbolista Jesús Barco, de 23 años, Melissa Klug afirmó que no hay nada de malo en fijarse una persona más joven, pues ella tiene 36, y se mostró incómoda por la bienvenida al ‘Club de la chiboleras’ que le dio la criolla Lucía de la Cruz.

“A estas alturas, eso es un tabú pasado. Una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor. Eso de las edades hoy en día, es un pensamiento machista a la antigua”, dijo la chalaca visiblemente fastidiada en una entrevista a Magaly Medina.

“Yo respeto mucho a Lucía de la Cruz lo que me ella me aconseje bienvenido sea, pero yo creo que los tiempos han cambiado hoy en día”, añadió.

CONOCE A FAMILIA DE PELOTERO

La ex de Jefferson Farfán contó que conoce desde hace tiempo al jugador de Universitario, pues vivían en el mismo barrio en El Callao.

“Tenemos muchos amigos en común y somos del mismo barrio, ambos de Chucuito. Él no es una persona ajena en mi vida, tenemos muchos amigos en común y conozco a su familia”, indicó la chalaca.

“NO ME ESCONDO”

Al ser consultada por la ‘Urraca’ si mantiene una relación con el deportista, respondió: “Hay mucha confianza y eso es verdad. (¿confianza para chapar?) ¿Me has visto chapando?, tus imágenes hablan solas… ahí no se ve nada, lo que se ve es una simple amistad. Siempre me verán… no estoy escondiéndome de nada porque no estoy haciendo nada malo”.

“CON MIS HIJAS SE LLEVA BIEN”

Además, la ‘Blanca de Chucuito’ resaltó la buena relación que tiene Barco con sus engreídas y comentó que si lo vieron manejando el carro de su hija mayor es porque “se llevan bien entre ellos”.

“Mis hijas lo conocen y todo bien”, remarcó.

