«A mi me rompieron más», dijo Sheyla sobre el amor

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Shey Shey’ reveló una triste verdad sobre su pasado y las experiencias amorosas que ha tenido pues la influencer confirmó que ella ha sufrido más en el amor que sus parejas.

A través de sus redes sociales la modelo se animó a realizar una rueda de preguntas junto a su seguidores y fue ahí donde un cibernauta le preguntó si había sufrido o había hecho sufrir en el amor.

¿Alguna vez has sacado cuenta de cuántos corazones rompes?, dijo el usuario.

De inmediato Shyela confesó que por más increíble que suene ella ha tenido que superar mayor cantidades de desilusiones amorosas.

«Me rompieron a mi más«, fue la contundente respuesta de la ex leona loca.

Como se sabe Sheyla ya tiene poco menos de un año con su empresario mexicano Sir Winston y hasta el momento la modelo se ha mostrado muy feliz pues al parecer ha encontrado todo lo que buscaba en un hombre en su actual galán.

Además la Barbie morocha reveló lo que le llama la atención en un hombre.

«Caballero, buena persona, trabajador, inteligente, que me haga feliz, si te da paz te da todo y por supuesto que me guste físicamente», fueron las palabras de la influencer y al parecer habría encontrado todo eso en su ‘Sir Winston’.

Sheyla Rojas tras ‘retocarse’ nuevamente: “Me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”

La modelo Sheyla Rojas se enlazó con ‘América Hoy’ y se refirió a su reciente intervención estética que se realizó en la papada.

“Todavía me cuesta un poco hablar, sigo en recuperación… Se llama bodytight y es una máquina que te tensa la piel, pero yo de loca me operé y al día siguiente agarré el primer avión y me vino de la casa, para Guadalajara… me inflamé horrible, hasta los dedos del pie”, contó la exconductora de televisión.

En otro momento, Rojas confesó que pensó en ya no realizarse otro ‘arreglito’ debido al dolor que experimento durante las últimas semanas. “Dije ya nunca más me vuelvo hacer nada, pero… de hecho sí estoy contenta, veo resultados en muy pocas semanas”, acotó.

En ese momento, Janet Barboza le consultó si reconocía que tenía una adicción a los ‘retoquitos’. “Puede ser que tenga, si lo dicen los especialistas, pero a mí me gusta, igual yo me lo hago si quiero hacérmelo”, finalizó.