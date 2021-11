«A mi nadie me ha mantenido», dijo Sheyla furiosa a sus detractores

Compartir Facebook

La modelo Sheyla Rojas no pudo más con las afirmaciones en su contra sobre que se había llevado todo fácil y no la había luchado para poder llegar en donde está.

La ex rubia afirmó que sabe que es pasar necesidad pues sus padres no le dieron todo en bandeja de oro para gozar de lujos o comodidades.

“Soy una de las personas que he trabajado, he vendido zapatillas, ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en la calle. Me he mantenido sola, a mí nadie me ha mantenido. Siempre he salido adelante y a mis papás trataba de no pedirles plata. Yo sé qué es tener solo 5 soles para tu menú”, expresó la ex rubia a las cámaras del programa Al sexto día.

Además, no se pudo evitar mencionar si se considera una mujer interesada como muchos afirman a lo que ‘Shey Shey’ dijo que el tiempo ha hecho que ella analice a cada hombre con quien sale para saber si le ofrece estabilidad y seguridad.

“Yo no sé si decirlo así, pero conforme ha pasado el tiempo, siento que me he vuelto más estricta en ese aspecto. Sí quería que mi pareja tenga algo que ofrecerme”, agregó.

Una familia conformada

Sheyla confirmó que desea tener una familia conformada y muy bien constituida por lo que desea tener una vida próspera y tranquila para darle a su hijo Antoñito y a sus hijos en el futuro todo el amor posible.

“Lo que siempre he tenido y lo que quiero es formar mi familia, tener una vida tranquila mejor que eso. Vamos a ver qué pasa más adelante”, sostuvo Sheyla.

Sin roche por cirugías

Por otro lado, la influencer dijo que no se hace problema por lo que digan de sus ‘arreglitos’ pues no es ningún secreto que ella se haya sometido a intervenciones estéticas para lucir más regia y radiante.

“Yo siempre lo he dicho. Yo dije una vez que yo soy 70% operaciones y todos los noticieros y portales sacaron eso. No tengo que ocultar nada. Sí me he hecho cosas”, refirió.