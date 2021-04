Compartir Facebook

Futbolista Augusto Barreda se encuentra en Pacasmayo realizando la pretemporada con su equipo de la Liga 2 y ella permanece en Lima trabajando en su salón de belleza.

La colocha contó que hace unos días se encuentra separada de su novio, Augusto Barreda, que se encuentra entrenando junto a su equipo Sport Chavelines, para jugar la Liga 2.

Milena asegura que la distancia los ha unido más y que confía plenamente en él

“Desde hace algunos días nos encontramos separados, pero no hemos terminado, sino que él se encuentra concentrado haciendo la pretemporada con su equipo en Pacasmayo, pues en unas semanas empieza el campeonato.

Yo entiendo bien que es parte de su trabajo, el fútbol es algo que le apasiona y podríamos estar alejados en cualquier momento debido al deporte. Sin embargo, nosotros estamos en constante comunicación”, enfatiza Milena.

¿Esta separación ha afectado la relación?

No, más bien creo que nos ha unido más porque siempre compartíamos mucho tiempo juntos y ahora, cada vez que tenemos unos minutos libres, nos comunicamos.

No se ha perdido nada de la magia, además, somos dos personas maduras y sabemos qué queremos de nuestra relación.

¿No has pensado en ir a chequearlo?

Por ahora eso es imposible porque él se encuentra concentrado y tiene estrictos protocolos de bioseguridad.

Además, yo tengo que estar en Lima con mis negocios, tanto con la ropa deportiva como el salón de belleza, pues aún no se han reactivado del todo, ya que la situación económica está muy complicada.

¿Pero tienes confianza en él?

En estos meses que llevamos juntos me ha demostrado mucho respeto y lealtad, y no me ha dado motivos para dudar, no me angustia saber que se encuentra lejos.

Nuestra relación se basa en la confianza y está creciendo fuerte cada día.

ME GUSTARÍA TENER UN BEBÉ

Hace unos días Milena Zárate aseguró que su relación con el futbolista Augusto Barrera marcha de maravilla y que en un futuro le gustaría ser nuevamente madre y formar su familia a su lado.

“Gracias a Dios todo está marchando bien, todo tranquilo y avanzando poco a poco. Ya nos vamos para los siete meses de relación y estamos muy felices. Todavía, ahorita estamos enfocados en realizar nuestras cosas, el trabajo, él está con su tema del fútbol y yo solucionando mis problemas (del trabajo).

Estamos en proceso, creo que es muy pronto para tomar una decisión tan importante”, dijo.

