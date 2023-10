¡A pedido de todos! Ale Fuller dio inesperado anuncio sobre “El gran chef famosos”: ¿se viene la temporada All Stars?

¡Todos lo pidieron! “El gran chef famosos” está próximo a estrenar su cuarta temporada. Habiendo ya anunciado sus primeros seis participantes, muchos usuarios en redes piden que el programa de cocina se renueve por muchas ediciones más. En esa línea, Ale Fuller, ganadora de la segunda temporada realizó un importante anuncio en una entrevista con un medio local. ¿Temporada All Stars?

¿Qué dijo Ale Fuller sobre “El gran chef famosos”?

Esta semana se definirá al ganador o ganadora de la tercera temporada de “El gran chef famosos”. Hasta el momento, Ricardo Rondón y Natalia Salas han conseguido levantar la olla dorada, mientras que Karina Calmet y Ale Fuller son las subcampeonas.

Justamente, la recordada actriz de “Ven baila quinceañera” brindó una entrevista a un medio local y confesó una primicia respecto a “El gran chef famosos”. Muchos usuarios en redes pedían una temporada “All Stars” del reality culinario y la subcampeona de la segunda temporada reveló lo siguiente.

“Ahora se viene la cuarta temporada. Según lo que me comentaron es que se daría una quinta entrega y sería un versus de lo mejor de los cuatro mundos”, indicó en un primer momento Ale Fuller.

Asimismo, también habló sobre una eventual participación en la temporada de “El gran chef famosos” All Stars. Si bien indicó que aún no es nada seguro, Ale Fuller indicó que no tendría ningún problema en regresar al programa, ya que tiene los mejores recuerdos de la cocina.

“Me parecería súper interesante y bonito poder volver al formato que me dio tantas alegrías y que permitió al público conocer mi lado vulnerable. Yo entré al programa sin saber hacer arroz y de pronto salí con conocimientos culinarios”, agregó Ale Fuller.

¿Quiénes integrarían esta temporada especial?

De darse una temporada All Stars de “El gran chef famosos” y de darse la mecánica que reveló Ale Fuller, los tres mejores de cada edición serían quienes se batirían a duelo en la cocina.

Por la primera temporada, Ricardo Rondón, Karina Calmet y Susan León, quien fue la revelación de la edición número 1. Natalia Salas, Ale Fuller y Mauricio Mesones serían los participantes representantes de la segunda temporada, mientras que quedaría por definir los de la tercera y cuarta.

Por lo pronto, la edición número 4 de “El gran chef famosos” arranca el próximo 9 de octubre. Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Sergio “Checho” Ibarra, Guillermo Castañeda y Saskia Bernaola son los primeros seis participantes anunciados y solo faltan seis más para darle inicio a la cuarta temporada del reality culinario.