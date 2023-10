¡A pedido de todos! ¿Habrá repechaje en “El gran chef famosos”? José Peláez deja misterioso mensaje

¿Escucharon el pedido de todos? Ayer, “El gran chef famosos” vivió una de sus noches más emotivas de eliminación. Renato Rossini Jr fue el cuarto eliminado y de inmediato, las redes sociales exigieron repechaje. Como si se tratase de una coincidencia, al finalizar el programa, José Peláez, conductor del reality, dejó una frase que despertó la emoción de los seguidores del programa.

¿Habrá repechaje en “El gran chef famosos”?

La noche de ayer, Renato Rossini Jr fue eliminado de la cocina de “El gran chef famosos”. Su eliminación conmovió a muchos, incluido al jurado, por lo cual, usuarios en redes sociales pidieron a gritos la opción de la repesca para esta edición del reality.

Para alegría de los miles de televidentes que pedían repesca para esta temporada, José Peláez dio un anuncio. El conductor del reality culinario dejó abierta la posibilidad con un misterioso mensaje al finalizar el programa de ayer.

“¿Qué creen? Repechaje, ¿sí o no?”, preguntó José Peláez e inmediatamente, Renato Rossini papá gritó “¡Repechaje, repechaje!”. Es la primera vez que se pone en duda la posibilidad del repechaje en esta cuarta temporada, ya que, desde el inicio, Peláez lo anunció.

“En esta primera noche tengo que decirles que ¡no habrá repechaje señores! Esta temporada es especial y no habrá repechaje. El que se va, le dice adiós a la cocina para siempre”, señaló José Peláez en el primer programa de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”.

Esto fue recalcado en el segundo programa y también por los conductores invitados, quienes advirtieron a los participantes que no existiría la repesca por esta temporada en “El gran chef famosos”.

Reacción de usuarios

La eliminación de Renato Rossini Jr despertó la tristeza en los televidentes de “El gran chef famosos”. Ellos rápidamente empezaron a exigir repechaje para esta temporada. El influencer se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia, tras la salida de Saskia Bernaola, Ximena Hoyos y Florcita Polo.

“Noooooo nuestro Renatito Junior fenomenal no lo acepto necesito, que vuelva en un repechaje”, “necesitamos que vuelva urgente”, “nuestro fenomenal no se puede ir”, “terrible lo que sucederá en “El gran chef famosos” si no hay repechaje esta temporada”, “exijo repechaje”, “no deben sacar al más guapo, exigimos que vuelva”, se lee en los comentarios en redes sociales.