¡A pesar que la subestimaron! Luz Mery Rojas ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos

¡Total orgullo nacional! La deportista peruana Luz Mery Rojas se llevó toda la ovación al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos por la modalidad de 10 mil metros planos femeninos. Incluso, sorprendió a los narradores del evento, quienes subestimaron el talento de nuestra atleta. Cabe resaltar que este logro fue durante el lunes 30 de octubre en donde nuestra compatriota nos trajo la séptima medalla de oro. Ella dejó en segundo lugar a la mexicana Laura Galván y en tercer lugar a la estadounidense Ednah Kygart. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Medalla de oro a pesar que la subestimaron

En los recientes videos publicados en redes sociales, se aprecia el momento en el que la deportista peruana Luz Mery Rojas está en plena competencia. Ella dio su mayor esfuerzo para correr lo más rápido que puede y así lograr ganar la ansiada medalla. Sin embargo, se puede escuchar a la prensa chilena mencionando que nuestra compatriota no podría mantener el ritmo inicial y que sería superada. Aún así, Luz Mery Rojas demostró estar preparada para las grandes exigencias de la competencia.

«Luz Mery, ¿no?… A ver, ese ritmo no lo va a aguantar. O lo baja y espera que la pille el pelotón, pero por 6 vueltas este ritmo es muy difícil que lo aguante», se escucha decir a una comentarista chilena de deportes. Tras ello, la atleta peruana dejó a todos callados cuando logró ganar la competencia manteniendo el ritmo de principio a fin.

«Me siento abandonada»

Por otro lado, la deportista no fue indiferente a la situación de muchos atletas peruanos, ya que no se está brindando el apoyo adecuado. En tal sentido, Luz Mery Rojas opinó al respecto para un medio local. “Como atleta yo me siento abandonada por las autoridades. Hay personas que apuestan por nosotros, pero de las autoridades no se ve nada, sabiendo que estamos trayendo medallas”, expresó.